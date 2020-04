VIDEO: Zandvoortse horeca protesteert met een knipoog tegen 1,5 metereconomie

Brigitte van Eig van 't Wapen van Zandvoort legt uit dat het in haar zaak onmogelijk is te functioneren als gasten onderling en personeel allemaal anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. "Het is niet dat we niet willen, maar het is voor kleine horecabedrijven onmogelijk om uit te voeren. Aan mijn bar kunnen dan nog maar twee man zitten, het restaurant is drie meter breed dus daar kan niemand zitten. Voor in het café kunnen maximaal vier man terecht. Op het terras kunnen nog maar vier tafeltjes staan. De meeste bedrijven zijn heel klein, daar kan dan nooit meer genoeg omzet gedraaid worden. De bruine kroeg is zo op sterven na dood."

Filmpjes

Op meerdere locaties in Zandvoort is vandaag gefilmd. Aan de actie doen negen ondernemers mee: Martha's, Friends, Klikspaan, Bluezone, the Corner, Chin Chin, Laurel & Hardy , Rabbel en 't Wapen van Zandvoort.

Bekijk hieronder de video. (Tekst gaat verder onder de video)