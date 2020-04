Kleine kroegen en restaurants in Zandvoort worstelen met anderhalve meter-samenleving

ZANDVOORT -De eigenaren van kleine kroegen en restaurants piekeren zich suf over hoe het straks moet als ze weer open mogen. Anderhalve meter afstand bewaren, is praktisch onmogelijk in kleine horecazaken. "Mensen kunnen zich niet bewegen en hoe gaan we dit handhaven?", vraagt Danielle Smits van café Fier zich af.

Danielle en haar man Rob hebben samen Fier, een kleine bruine kroeg van zo'n 30 vierkante meter in het centrum van Zandvoort. Op een mooie zomerdag als de pui openstaat, kunnen er zo'n 60 tot 80 mensen in. Maar met de nieuwe samenleving die Nederland te wachten staat, waarin een afstand van anderhalve meter bewaard moet blijven tussen mensen, is dit absoluut geen optie. "We hebben de staantafels en krukken net even neergezet en er kunnen, als we anderhalve meter afstand bewaren, nog zo'n 12 tot 14 mensen in. Dat stelt niets voor, dat is een lege kroeg."

Plexiglas

Ook Martha Rizou vraagt zich af hoe ze mensen in de toekomst kan ontvangen in haar Griekse restaurant in de Haltestraat. "Ik heb twee opties. Of ik laat tafels leeg tussen de bezette tafels. Of we kunnen plexiglas tussen de tafels plaatsen, maar ik weet niet of dat mag."