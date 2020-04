Files tegen verkeersdrukte: Hilversumse buurt vreest 'afvoerputje' te worden

HILVERSUM - Door stapvoets te rijden, legden de bewoners van de Johannes Geradtsweg vanmorgen voor heel even een deel van Hilversum lam. Ze zijn boos, omdat volgens hen de gemeente zonder enig overleg nóg meer verkeer door hun drukke straat wil laten rijden. Het is een signaal naar de gemeenteraad, die in de ogen van de buurt op het punt staat een desastreus besluit te nemen.

Het is altijd druk op de Johannes Geradtsweg, die richting het Mediapark loopt, zelfs op deze donderochtend in de coronatijd. Overal hebben de bewoners spandoeken opgehangen om te protesteren tegen de gemeenten. "Deze weg is al te vol", staat op een spandoek. Op een andere die centraal in het plantsoen is opgehangen: "Inspraak na besluit, haalt democratie onderuit."

Bewoner Matthijs Bakker legt uit wat de zorgen zijn van de buurt. "Wij zijn bang dat er nog meer auto's over deze weg heen gejaagd wordt, dat er bomen gekapt worden en dat er een extra viaduct over het spoor gaat komen." Tijd voor actie Dit alles is mogelijk het gevolg van een plan van de gemeente om de onveilige spoorwegovergang die bekend staat als 'de kleine spoorbomen' volledig te sluiten voor auto's, zo vrezen de bewoners van de Johannes Geradtsweg. Iets waar al lang over wordt gesproken. Tijd dus voor actie, vinden ze. Die bestaat vandaag naast de spandoeken uit een langzaam-aan-actie. "We gaan om het plantsoen met tientallen en misschien wel honderd auto's stapvoets rondjes rijden", legt Matthijs uit.

Joost Lammers / NH Nieuws

En die actie blijft niet onopgemerkt. In plaats van stapvoets te rijden, staat het verkeer van en naar het Hilversumse Mediapark in korte tijd volledig vast. "Dan zie je hoe weinig auto's er nodig zijn om deze weg vol te zetten", zegt Edwin Witlox die rustig naast zijn oldtimer kan staan. "Waar ben je dan als gemeente mee bezig?", vult een andere actievoerder Bastiaan Brand aan. "Je negeert de burgers." Signaal aan de gemeenteraad Het is niet toevallig dat de bewoners vandaag het verkeer vastzetten. Vanavond wordt in een commissievergadering van de gemeenteraad hierover gesproken en Matthijs hoopt dat de raadsleden naar hun bezwaren luisteren. "Wij willen dat ze ons serieus nemen en wij accepteren niet dat er zonder enige burgerparticipatie dit door onze strot geduwd wordt."

De protestactie van vandaag wordt uiteindelijk op verzoek van de politie iets eerder stopgezet als zelfs de snelwegen vast dreigen te lopen. De buurt was van plan aan het eind van de middag om nog een keer een uur langzaam rond het plantsoen te gaan rijden, maar dat is afgeblazen vanwege het succes van de eerste actie. De buurt denkt wel al na over nieuwe acties of juridische stappen als de gemeente niet zorgt voor andere verkeersroutes en het huidige plan doordrukt, zo vertelt een strijdvaardige Matthijs. "Wij zijn niet tegen een veilige spoorwegovergang, maar we willen niet het afvoerputje zijn."