Hilversumse wethouder: "Sluiten spoorbomen enige oplossing"

HILVERSUM - De Hilversumse wethouder Arno Scheepers realiseert zich dat het sluiten van de Kleine Spoorbomen voor autoverkeer een lastige maatregel is. "Maar ik denk dat dit de enige oplossing is die in ieder geval de veiligheid garandeert."

"Er gebeuren ontzettend veel bijna-ongelukken, er gaat elke dag wel wat mis en 'gode zij dank' is er nog geen ernstig ongeluk gebeurd. We willen ook niet dat dat gaat gebeuren, dus we moeten nu echt een besluit nemen", aldus de wethouder.

De drukke overgang staat in de top 10 meest onveilige overwegen van ProRail en wel om twee redenen. Allereerst doordat auto's, fietsers en voetgangers elkaar van alle kanten kruisen. Daar komt nog eens bij dat de wegen rond de spoorbomen vollopen als er een trein voorbij komt en de spoorbomen dicht zijn. Door autoverkeer weg te halen, moet het straks een stuk rustiger worden.

Gemaakte keuzes

Het afsluiten van de kleine spoorbomen voor autoverkeer was niet de enige optie. Er lagen nog twee varianten op tafel: het weren van verkeer Hilversum in of Hilversum uit.

De wethouder legt uit dat dat op geen enkele manier veilig was te krijgen: