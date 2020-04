149e editie van de kortebaan harddraverij gaat niet door

“De gezondheid van ons allen is op het ogenblik het belangrijkst."

Quote

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het niet door kan gaan. De eerste reden: de sponsoren. Stichting Harddraverij Prins Bernhard zegt: “Het hoeft geen betoog dat deze groep hard door de Corona crisis wordt getroffen. Wij vinden het zeer ongepast om in deze situatie de ondernemers te vragen om hun toegezegde sponsorbijdragen.”

Onmogelijk door regelgeving

Ten tweede acht de organisatie dat in september de anderhalve meter-maatregel nog niet opgeheven is. “Wij staan 100 procent achter de regeling, maar juist die regeling maakt het onmogelijk om een evenement als de jaarlijkse Kortebaan Harddraverij te organiseren waar in groten getale mensen op af komen”, aldus Stichting Harddraverij Prins Bernhard.