Ravage na brand in Oostzaan, meerdere auto's verwoest

OOSTZAAN - Vier auto's van buurtbewoners op de Lisweg in Oostzaan zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest door een felle brand.

Volgens buurtbewoners begon de autobrand relatief klein en stond er eerst één auto in brand. Al snel sloegen de vlammen om zich heen en breidde de brand uit naar auto's naast het brandende voertuig

De brand was zo groot, dat de brandweer van Oostzaan assistentie nodig had uit Amsterdam.



De ravage wordt deze ochtend onderzocht door de politie met de forensische opsporing, want brandstichting wordt nog niet uitgesloten.