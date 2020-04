Milieuorganisaties willen voorwaarden aan steun aan KLM

Een groep milieuorganisaties wil dat het kabinet in de gesprekken over mogelijke financiële steun aan KLM ook afspraken maakt over maatregelen om de luchtvaart schoner te maken. "Niet alleen moet het vaststaan dat werknemers hun baan behouden, KLM moet voor minder lawaai en luchtvervuiling zorgen en haar CO2-uitstoot omlaagbrengen", aldus de organisaties.

Ze stellen dat KLM geen belasting betaalt over kerosine en geen btw over vliegtickets en dat de luchtvaartsector ook al buiten het klimaatbeleid valt. "Het is nu aan de overheid om zo snel mogelijk beleid te maken dat ervoor zorgt dat de hele sector gaat verduurzamen. Zo voorkomen we dat de luchtvaartsector en onze maatschappij van de ene crisis in de andere crisis rolt."

De oproep komt van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace.

‘Save people, not planes’

Naast milieuorgansaties zijn er ook bewonersgroepen rondom Schiphol, die een gezamenlijke oproep hebben gedaan aan het kabinet om de staatssteun die de luchtvaartsector gaat ontvangen te verbinden aan voorwaarden.

Volgens de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben bijna honderd burgerorganisaties in Europa hun overheden opgeroepen om strikte voorwaarden te stellen aan staatssteun voor luchtvaartbedrijven. In Nederland zijn het onder meer de Bewoners Omgeving Schiphol (de formele vertegenwoordigers van omwonenden in de ORS), Schipholwatch, het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart.

Met het motto ‘Save people, not planes’ roepen ze overheden op om medewerkers te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu.