Ook KLM gebruikt noodfonds: "Alle medewerkers krijgen doorbetaald"

De vakbonden en KLM hebben een principeakkoord gesloten over de te nemen noodmaatregelen vanwege de coronacrisis. Om KLM overeind te houden doet de maatschappij een beroep op het nieuwe noodfonds dat deze week door het kabinet is gepresenteerd. Dankzij dat noodfonds worden KLM'ers voorlopig doorbetaald.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vakbond CNV meldt dat het noodfonds voor een periode van drie maanden geldt en zonodig met drie maanden kan worden verlengd. De bonden zijn ook akkoord gegaan met het uitstellen van de winstuitkering naar oktober, die aanvankelijk in april zou worden uitbetaald.

“Alle KLM’ers blijven in deze crisistijd volledig in dienst en houden hun inkomen”, zegt onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. “Dat is voor nu het belangrijkste.”

Een hele zorg minder

Ook cabinevakbond VNC is tevreden met de afspraken: "Met dit akkoord komt er duidelijkheid voor alle collega’s over de gevolgen van de maatregelen en wordt er snel en doeltreffend geacteerd op de ontstane crisis. Voor veel collega’s is het doorbetalen van het volledige salaris waarschijnlijk een hele zorg minder."

De eerder door KLM aangekondigde werktijdverkorting vervalt door het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van de overheid.

Kwart miljoen Nederlandse KLM-klanten gestrand

KLM-directeur Pieter Elbers zei gisteravond in het NPO1-programma Op1 dat KLM momenteel nog maar 20 procent van het normale aantal vluchten uitvoert. Naar verwachting neemt dat percentage nog verder af. De meeste vluchten die de komende weken uitgevoerd worden, zijn om zo'n 250.000 gestrande Nederlandse KLM-klanten naar Schiphol te brengen. Vluchten vertrekken vanaf Schiphol veelal zonder passagiers of met enkel buitenlandse reizigers die naar huis worden gebracht.