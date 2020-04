KLM vervoert ruim helft minder passagiers: "Herstel zal veel tijd vergen"

Moederbedrijf Air France-KLM presenteerde nog slechtere cijfers: in totaal stapten er afgelopen maand ruim 56 procent minder passagiers aan boord van Air France-, KLM- en Transavia-toestellen.

De daling in de passagiersstroom komt niet als een verrassing. Veel mensen zijn minder bereid om te reizen en gelden in veel regio's reisrestricties. Air France-KLM houdt er rekening mee dat tot eind mei zeker 90 procent van de vluchten niet wordt uitgevoerd. Voor na die periode is nog een hoop onzeker.

'Herstel vergt veel tijd'

Volgens KLM-baas Pieter Elbers is de wereldwijde economische impact van het virus enorm en is het onduidelijk wanneer het KLM-netwerk weer terug zal zijn op zijn oorspronkelijke omvang. "Het herstel van de markten en daarmee van KLM en Transavia zal in ieder geval veel tijd vergen."

In maart vervoerde KLM bij elkaar bijna 1,3 miljoen reizigers. Vliegtuigen zaten daarnaast in doorsnee voor twee derde vol, waar een jaar eerder 87,6 procent van de stoeltjes bezet was. Bij Air France daalde de passagiersstroom met 58,8 procent tot bijna 1,8 miljoen mensen. Ook bij het Franse zusterbedrijf was circa twee derde van de stoeltjes bezet, tegen 86,6 procent een jaar eerder.

Transavia

Transavia, dat al vroeg vluchten naar onder meer Italië opschortte en op een gegeven moment alle vliegtuigen aan de grond hield, vervoerde in maart 532.000 mensen, tegen bijna 1,2 miljoen reizigers in maart 2019. Ook vracht werd door de groep minder vervoerd. De volumes daalden op jaarbasis met 28,8 procent. Veel van de vracht wordt doorgaans door commerciële toestellen vervoerd en als die niet vliegen, raakt dat ook de cargo-tak.