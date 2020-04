Tegenstanders biomassacentrales houden 'online demonstratie'

DIEMEN - Omdat een geplande demonstratie op het Malieveld in Den Haag vanwege de coronamaatregelen niet door mag gaan, willen tegenstanders van biomassacentrales aanstaande zaterdag een 'online demonstratie' houden.

Het protest wordt georganiseerd door het Comité Schone Lucht. Zij roepen social media-gebruikers op om het logo van de verbrande boom te plaatsen met de slogan 'Schone lucht is van levensbelang, stop met bomen kappen en verbranden'. Daarbij moet de hashtag #StopBiomassa gebruikt worden.

Volgens het comité is de urgentie groot, omdat er vorige week nog een vergunning werd afgegeven voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Het comité werd vanwege die plannen opgericht en bestaat inmiddels uit een 'grote groeiende groep bezorgde burgers' die protesteert tegen alle biomassacentrales in Nederland.