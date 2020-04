Bouw omstreden biomassacentrale bij Diemen mag doorgaan

Al langer is er veel te doen om de komst van de biomassacentrale. Bezwaarmakers, waaronder de aangrenzende gemeenten Diemen, Weesp en Gooise Meren, twijfelen aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels voor vervuilende uitstoot zorgt. Datzelfde geldt voor de vele vrachtwagens met pallets die de hele dag door hun gemeentes rijden om de centrale te bevoorraden.

Stikstofuitstoot

De provincie verleent nu toch de vergunning, omdat de uitstoot van de biomassacentrale straks lager zal zijn dan van de centrales nu. "Uit berekeningen blijkt dat er geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna, wanneer hij in gebruik is. Dat komt omdat de biomassacentrale met veel minder vermogen en minder uren gaat draaien," laat de provincie weten.

"De gehele toegestane stikstofneerslag wordt daarnaast minder, omdat in een eerdere natuurvergunning een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze emissie aangepast zodat ook de biomassacentrale niet meer stikstof zal gaan uitstoten", aldus de provincie Noord-Holland.