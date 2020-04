25 zorgmedewerkers in Zaanstreek-Waterland positief getest op coronavirus

ZAANDAM - Bij de GGD in Zaanstreek-Waterland zijn er tot nu 25 mensen positief getest op het coronavirus. Dat maakt de GGD bekend. In totaal zijn er ongeveer 150 mensen getest.

Het gaat om zorgmedewerkers in verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verloskunde, kraamzorg, jeugdzorg en GGZ.

Alleen zorgpersoneel met klachten wordt getest in de daarvoor speciaal ingerichte brandweerkazerne in Purmerend.

Drive-thru

De brandweerkazerne is ingericht als een drive-thru. Zo hoeven mogelijk besmette personen hun auto niet te verlaten. Via het geopende autoraam nemen zorgmedewerkers speekselmonsters af, die later in het laboratorium worden getest.