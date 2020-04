Brandweerkazerne Purmerend vanaf vandaag drive-thru corona-testlocatie

De testlocatie is gevestigd in de brandweerkazerne aan de Gorslaan en opent om 9.00 uur de deuren.

De testlocatie is vooralsnog uitsluitend bedoeld voor zorgmedewerkers. Zij kunnen er op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur terecht om een test te laten afnemen.

Speekselmonsters

Voordeel van de drive-thru is dat mogelijk besmette personen hun auto niet hoeven te verlaten. Via het geopende autoraam nemen zorgmedewerkers speekselmonsters af, die later in het laboratorium worden getest.

Sinds gisteren is ook de ijsbaan in Alkmaar een drive-thru testlocatie voor mogelijke coronapatiënten.