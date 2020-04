Zorginstelling in Purmerend heeft behoefte aan extra krachten

PURMEREND - De bedden zijn gereed en de coronapatiënten zijn welkom bij De Zorgcirkel. Alleen één probleem bij deze zorginstelling in Purmerend: er is een te kort aan personeel. Extra krachten zijn dus van harte welkom. "We zijn nog op zoek naar tien tot twaalf collega's."

"We hebben twee corona-afdelingen voor in totaal 38 patiënten en daarvoor hebben we te weinig personeel", vertelt Petra Dekker. De manager van De Zorgcirkel hoopt op verpleegkundigen, maar ook mensen die al een tijdje uit de zorg zijn.

De patiënten die in De Zorgcirkel terecht komen, zijn besmet met het coronavirus of wachten op de uitslag van de tests.

Mocht je nou denken ik wil graag aan de slag bij deze zorginstellingen, neem dan contact op met De Zorgcirkel in Purmerend. "Als je belt, dan kunnen we met elkaar in gesprek en kijken wat passend is."

Contactpersoon: Louis de Jong, 0621420569 of recruitment@zorgcirkel.com.