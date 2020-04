Gooise verzorgingshuizen zien rust terugkeren: "Hard werken, maar het gaat goed"

Eerst maar eens kijken naar het aantal coronabesmettingen. Dat gaat in de verzorgingshuizen van Amaris Zorggroep en Vivium Zorggroep, de twee grootste Gooise zorgorganisaties, de goede kant op. "Exacte cijfers heb ik niet, maar het beeld lijkt zich te stabiliseren. Dat is een fijne gedachte, maar we zijn er nog niet", zegt Van Hardeveld. Marco Wisse van Vivium merkt eenzelfde beeld en noemt het aantal besmettingen 'stabiel laag'.

Nog maar een paar weken geleden was dat heel anders. Toen corona steeds verder de kop op stak en ook de verzorgingshuizen niet links liet liggen, was het even extra druk.

Van Hardeveld: "We leven in een situatie die niemand ooit heeft meegemaakt. Al snel bleek dat het met het aantal besmettingen hard kon gaan. We hebben goed nagedacht hoe we dat konden oppakken. Als er onder onze bewoners nu bewezen coronabesmettingen zijn, dan verhuizen we deze zieke mensen allemaal naar Gooizicht in Hilversum. Bewoners met een verdenking gaan naar het Huizer zorgcentrum Voor Anker. Dat klinkt best vergaand en dat is het misschien ook wel, maar zo houden we wel controle over het virus. Hiermee beschermen we natuurlijk ook de bewoners die nog wel gezond zijn en in het verzorgingshuis zitten. De kans dat ze met het virus in aanraking komen is zo veel kleiner."

Net als Amaris heeft ook Vivium de situatie onder controle. "We waren zo goed mogelijk voorbereid, hebben het nu op orde en het gaat relatief goed. Natuurlijk is de huidige situatie waarin we zorgen voor kwetsbare mensen ernstig, maar we hebben het onder controle", aldus Wisse.

Veel gevolgen voor ouderen

Hoewel de twee zorgverleners vanzelfsprekend doen wat ze moeten doen om hun bewoners te helpen en te beschermen, heeft de situatie een grote impact op de ouderen. "We geven bewoners extra aandacht, zorgen voor fijne afleiding, maar het gemis van écht contact met hun naasten kunnen we niet vervangen. Dat is moeilijk, maar voor nu gaat veiligheid boven verdriet", vertelt Wisse. "We zien ook hele mooie initiatieven ontstaan. Dat is hartverwarmend."

Bij De Beukenhof in Loosdrecht werd van de week een hoogwerker ingezet om bewoners toch hun kinderen te laten zien: