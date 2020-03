Gooise zorgmedewerkers met spoed op zoek naar beschermingsmiddelen

Het tekort aan beschermingsmiddelen is een landelijk probleem, waar zorgverleners in 't Gooi ook erg veel last van hebben. Er is een tekort aan mondkapjes, onderzoekshandschoenen, isolatie overalls, desinfecterende handzeep, vuurwerkbrillen en meer.

De GGD Gooi en Vechtstreek hoopt dat mensen thuis bijvoorbeeld mondkapjes hebben liggen en kunnen helpen. "Heeft u zelf nog zulke spullen liggen of bent u een initiatief gestart waar men dergelijke middelen kan aanbieden? Laat het ons dan weten", roepen de zorgverleners op.

Mondkapjes

Het is volgens de GGD wel zo dat niet alle materialen per se bruikbaar zijn. Voor mondkapjes gelden veiligheidseisen. Mondkapjes die worden gebruikt door doe-het-zelvers voldoen bijvoorbeeld. "Sommige inwoners maken ook zelf mondkapjes. Hoe goed bedoeld ook, de zelfgemaakte varianten hebben deze veiligheidseisen niet. Deze mondkapjes hoeft u dus niet aan te bieden", zegt de GGD.

Mensen die thuis beschermingsmiddelen hebben liggen die nuttig kunnen zijn, kunnen zich melden op bescherming@ggdgv.nl.