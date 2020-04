Zo bereidt jouw regio zich voor op de anderhalve meter-samenleving

NOORD-HOLLAND De anderhalve meter-samenleving: tot voor kort had niemand nog van dit begrip gehoord, maar nu is het onderdeel van ons dagelijks leven. De kans dat de coronacrisis voorlopig nog voort zal duren, is groot. En dat vergt aanpassingsvermogen van culturele instellingen en diverse ondernemingen. NH Nieuws zocht uit wat het voor hen betekent en welke maatregelen zij zelf al nemen.

Musea, bioscopen, horecagelegenheden, attracties en poppodia zijn al ongeveer een maand gesloten. De kans dat zij na het startsein van openstelling weer op normale voet verder kunnen, is vrijwel uitgesloten. De samenleving zoals wij die vóór de coronacrisis kennen, komt voorlopig niet meer terug. Daarom riep het kabinet sectoren enkele dagen geleden op na te denken over oplossingen waarbij de anderhalve meter ook op lange termijn gewaarborgd blijft. Supermarkten hebben inmiddels bewezen hun dagelijkse werkzaamheden binnen mum van tijd aan te kunnen passen. Nu bereiden ook andere Noord-Hollandse sectoren zich voor. NH Nieuws zette ze op een rijtje: Musea Musea komen vooral met de oplossing van eenrichtingsverkeer op hun terrein. Zo vertelt directeur Maarten van der Meer dat bij openstelling van de Zaanse Schans de bezoekers waarschijnlijk in één richting het gebied in mogen. Ook mogen mensen maar in kleine aantallen bij elkaar zijn, en het aantal personen binnen moet worden beperkt. Ook bij Museum Hilversum hebben ze al een aardig beeld van hoe bezoekers binnenkort weer kunnen genieten van de diverse exposities. Zo hebben zij een speciale route uitgestippeld waar mensen langs kunnen lopen. Ook zijn ze bezig met een online verkoopsysteem. "Zo kun je mensen garanderen dat ze met een bepaald tijdslot in ieder geval het museum in kunnen." Uit eten Ongedwongen een hapje eten in een vol restaurant zit er voorlopig niet in. Zo denkt eigenaresse Martha Rizou van een Griekse restaurant in Zandvoort eraan om plexiglas te plaatsen tussen de diverse tafels om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. De Amstelveense horecaondernemer Daan Kroone denkt aan het realiseren van extra terrasruimte, door het plein voor zijn deur te gebruiken. "De ruimte die je in je kroeg en restaurant kwijt bent, kun je dan weer deels terugwinnen op het terras." Tekst loopt door onder video

Bij strandpaviljoen Paal 28 op Texel hopen ze ruimte te winnen door een nieuwe indeling van het terras en restaurant en willen ze een speciale serveertafel realiseren, zodat de klanten zelf hun eten en drinken kunnen pakken. Bioscoop Voorlopig kunnen we ook niet in een volle bioscoopzaal zitten. Het Filmtheater Hilversum staat voor een grote uitdaging. In één zaal van het filmtheater kunnen normaal gesproken 111 mensen. Als men de anderhalve meter afstand wil waarborgen, betekent dat naast elke stoel drie stoelen vrijgelaten moeten worden en de gehele rij daarachter ook. Dan kunnen er dus maximaal 17 mensen naar film. Bij bioscoop Cineworld in Beverwijk hebben ze twee scenario's uitgedacht. "Het eerste is een soort schaakbord: op de witte vlakken mag je zitten en op de zwarte vlakken niet. De tweede is dat mensen zelf mogen plannen waar ze zitten en dan zorgen wij dat er tussen iedereen anderhalve meter afstand zit", zegt directeur Hans Kluft.

Wat zeggen de experts? Hoe ziet zo'n anderhalve meter-samenleving er in de dagelijkse praktijk uit? "De vanzelfsprekendheid van onze omgangsvormen verdwijnt", vertelt socioloog Beate Volker. "Het zal heel raar en onwennig zijn, maar mensen kunnen dit wel aan." Crisiswetenschapper Kenny Meesters waarschuwt dat we als samenleving moeten waken voor een laconieke houding tegenover de regels. Daar zit volgens hem de uitdaging in: het menselijke gedrag moet de komende tijd echt worden veranderd. "De vraag is of we daar ooit gaan komen, maar we kunnen wel de eerste stappen zetten." Lees hier verder.

Attracties Het zeehondenspotten bij Ecomare op Texel zal de komende tijd even anders verlopen dan gewend. "We gaan werken met een timeslot, waarbij de bezoekers op een bepaalde tijd naar binnen kunnen. Daarna worden ze met een route langs de tentoonstelling geleid. Een beetje zoals men in Ikea gewend is, maar dan zonder short-cuts," vertelt directeur Anneke Schrama. De voederpresentaties blijven de komende tijd ook achterwege. "Die zijn heel populair, maar zoveel mensen rond de bassins waarin de zeehonden de vis gevoerd krijgen, geeft onverantwoorde toestanden. Dat doen we dus niet." Kroeg Kroegen zijn naarstig op zoek naar creatieve oplossingen om hun zaak wel open te houden, zonder 90 procent van hun omzet kwijt te zijn. Zo bekeken horecaondernemers in West-Friesland en Amstelveen de mogelijkheid om hun terras flink uit te breiden. Cafe Fier, een kleine kroeg van 30 vierkante meter in Zandvoort, is inmiddels de wanhoop nabij. Volgens eigenaar Danielle Smits zullen zij en haar man de komende tijd voornamelijk bezig zijn met het controleren van de naleving van de regels. "Volgens mij ben je meer aan het handhaven dan dat je een gezellig kroegbaas bent."

Concert Met 600 man tegelijk dansen tijdens een groot muzikaal spektakel bij poppodium P60 in Amstelveen, zal voorlopig niet gebeuren. Het poppodium gaat, na openstelling, van 600 staanplaatsen naar 99 zitplaatsen. Directeur Gerard Lohuis verwacht niet dat er extra beveiliging moet worden ingeschakeld om de bezoekers aan de coronamaatregelen te herinneren. Maar, zo zegt hij: "De zanger aanraken zal dan niet meer kunnen." Hotel Voor een goede en ontspannen nachtrust kun je de komende tijd als het aan de eigenaren van Merlet in Schoorl ligt, gewoon weer terecht in hun hotel. Maar ook de eigenaren van het hotel in Schoorl zullen zich aan de anderhalve meter afstand houden. "Hotelgasten merken het gelijk bij de receptie: ze pakken zelf hun sleutel, er liggen desinfecterende middelen, en we begeleiden ze niet naar hun kamer", zegt Marin van Bourgonje. De maaltijden worden naar de kamer gebracht. "Tot aan de deur. Voor de veiligheid komt ons personeel niet op de kamers zolang er gasten zijn."