Schoorls hotel heropent 'intelligent': "Coronaveilig voor personeel en gasten"

De afgelopen weken hebben ze gebruikt om te bedenken hoe ze verder konden in de nieuwe werkelijkheid. "We moesten onszelf opnieuw uitvinden", omschrijft Martin het proces. "Met de aanpassingen die we bedacht hebben, kan het hotel nu weer open, coronaveilig voor personeel en gasten."

Merlet heropent 'intelligent' haar deuren, rekeninghoudend met de anderhalve meter-vereisten. "Hotelgasten merken het gelijk bij de receptie. Ze pakken zelf hun sleutel, er liggen desinfecterende middelen, we begeleiden ze niet naar hun kamer."

Ondertussen kunnen de gasten wel genieten van de kwaliteiten van sterrenkok Jonathan Zandbergen. "Ontbijt, lunch en viergangendiner wordt tot aan de kamerdeur gebracht. Voor de veiligheid komt ons personeel niet op de kamers zolang gasten binnen zijn. Onze keuken, het kloppend hart, is ruim genoeg om met een kleinere ploeg op veilige afstand werken."

Twintig procent geboekt

"We denken dat mensen die in de stad wonen of geen buiten hebben wel behoefte hebben aan ons hotel in deze prachtige omgeving." Inmiddels is ruim twintig procent van de kamers geboekt, die door de aangepaste setting alleen voor stelletjes geschikt zijn.

Martin hoopt dat ze een derde van de gebruikelijke omzet zullen draaien. "Dat is in ieder geval iets. Het geld rent aan het eind van de maand de deur uit. De compensatieregeling van de regering is zeer welkom, maar 90 procent blijkt in ons geval 70 procent, en dat is niet heel lang vol te houden."