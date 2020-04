Alle bewoners Heerhugowaards zorgcentrum 'uit voorzorg' in quarantaine in eigen appartement

Op 10 april werd het virus bij twee bewoners ontdekt, maar inmiddels hebben zich meer mensen met klachten gemeld. De omvang van de besmetting is nog onduidelijk, omdat de testuitslagen nog niet binnen zijn. Of er bewoners zijn overleden aan COVID-19 is niet bekend: de zorginstelling doet daar volgens NHD geen mededelingen over.

De twee bewoners bij wie het virus als eerst werd ontdekt, wonen op de derde verdieping, een afdeling voor mensen met dementie. De afdeling werd na de ontdekking direct afgesloten. Alle besmette bewoners, maar ook mogelijk geïnfecteerden, worden geïsoleerd verpleegd.