Twee bewoners in quarantaine in verzorgingstehuis Rigtershof

"Op dit moment zijn er twee bewoners die mogelijk besmet zijn in thuisquarantaine geplaatst", aldus Leeuwerke. "Ze verblijven op hun eigen kamer en worden verzorgd. We sluiten niet uit dat op meerdere locaties besmettingen zijn. Dat wordt onderzocht."

De toegangsdeuren zijn vanaf vandaag gesloten, alle activiteiten zijn afgelast, het restaurant is dicht en ook de dagbesteding is gestopt. Bezoek is welkom, maar slechts één persoon per dag. Ook wordt met klem gevraagd dat er één vaste bezoeker langskomt.

"Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar we doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben", zo schrijft de Omring in een informatiebrief.

Er wordt pas overgegaan op quarantaine als alle symptomen aanwezig zijn, legt Leeuwerke uit. "Onze medische dienst meldt zich bij de GGD. Die heeft de regie. Als er een besmetting plaatsvindt op een woongroep, zou het kunnen zijn dat uit voorzorg een hele afdeling wordt gesloten. Dat is nu nog niet het geval."

Duidelijke procedure

Leeuwerke benadrukt dat het zorgpersoneel goed voorbereid is op een situatie als deze. "We maken vaker mee dat afdelingen in quarantaine moeten, bijvoorbeeld bij een uitbraak van het norovirus (buikgriep) wat vaker voorkomt. Uiteraard is dit niet te vergelijken, maar de professionals zijn voorbereid op hoe ze moeten handelen."

Boodschappen regelen

Met de extra strenge maatregelen, zijn ouderen extra aan huis gekluisterd. Warme maaltijden worden uitsluitend nog in de appartementen aangeboden en op eigen servies opgediend. Ook het winkeltje in het gebouw is dicht, waardoor mensen zelf verzocht word om boodschappen te regelen.