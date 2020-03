Bewoners van Huizer verzorgingstehuis in quarantaine na coronabesmettingen

Het gaat om de bewoners van één afdeling, Het Baken. De bewoners mogen sinds hun besmetting niet meer van hun kamer af. Algemene ruimtes zijn verboden toegang. De bewoners worden op hun kamer verzorgd door medewerkers met beschermingsmiddelen.

De situatie is erg ingrijpend, omdat er bewoners zijn met dementie. Dat maakt de situatie moeilijk uit te leggen. Daar komt nog eens bij dat ze hun vaste verzorgers opeens niet meer herkennen en familieleden niet meer op bezoek mogen komen. "Het is een hele vervelende situatie, maar dit is de enige keuze die we maken. We proberen ons personeel en onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen", zegt Amaris-directeur Irna Hoiting tegen NH Nieuws.

Zware last voor personeel

De quarantaine van de bewoners drukt ook zwaar op het personeel. Nu de dagbesteding is weggevallen, proberen de medewerkers daar één-op-één invulling aan te geven. Dat lukt tot nu toe goed, ook omdat er van alle kanten hulp wordt aangeboden.

Het Anker is het eerste zorgcentrum van zorginstelling Amaris met coronabesmettingen. Regionaal is het niet de enige: ook bij twee locaties van Hilverzorg en een lokatie van Vivium Zorggroep zijn coronabesmettingen.