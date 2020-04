Enkhuizer verstopt 100 paashazen in voortuinen: "even een beetje vrolijkheid"

Het is een idee van Lizet van 't Hoog, die nog maar net in Enkhuizen is komen wonen. "Vroeger ging ik ook altijd met mijn vader en moeder naar een kasteel paaseieren zoeken. En dat vond ik zo ontzettend leuk", begint Lizet. "Ik merkte dat hier in Enkhuizen nog niet zo veel werd gedaan, dus ik dacht even een beetje vrolijkheid!"

In de facebookgroep voor Enkhuizers deed ze een voorstel die je bijna niet kunt weigeren: "Wij hebben ruim 100 chocolade paashazen die we in onze voortuin willen 'verstoppen' op eerste en tweede paasdag , voor de kinderen en mensen die dit leuk vinden. Geef hieronder de dag, tijd en hoeveel kinderen aan zodat de haasjes klaar staan"

Inmiddels doen daar dus zo'n acht andere voortuinen aan mee. Bekijk in de reportage hieronder hoe dat eraan toe ging. De tekst loopt door onder de video.