In de rij voor de Paasboodschappen: "Het is slalommen door de supermarkt"

In Hoorn staat de parkeerplaats van het Betje Wolffplein vol. Bij de bakker staan klanten buiten te wachten tot ze naar binnen mogen. "Ik sta hier nog geen vijf minuten, het valt mee", zegt een man die voor twee broden komt. Ook bij andere winkels staan mensen geduldig in de rij. "Dit is wel te doen. Als dit nodig is om het virus eronder te krijgen, dan is het oké. En het staat lekker zo buiten, dus geen bezwaar", legt een ander uit.

In Avenhorn moeten de supermarkten van de gemeente morgen dichtblijven, dus wordt er vandaag extra drukte verwacht. Geadviseerd wordt om vooral vroeg je boodschappen te doen, en dat gebeurt ook. "Het is wel slalommen en wachten. En een soort balletten door de supermarkt", vertelt een vrouw. Een andere klant zegt: "Het is best wel druk ja. Ik denk wel dat iets teveel mensen binnen zijn. Maar goed, een beetje afstand houden en dan komt het goed."

Vooral voor de supermarktmedewerker die de boodschappenkarren moet ontsmetten is het aanpoten. "Het is wel druk ja. Heel veel mensen komen vroeg in de ochtend zodat ze als eerste zijn. Maar als iedereen dat denkt, dan is het natuurlijk heel druk in de ochtend."

Winkeliers blij met drukte

Alle regels in de winkels en soms lange rijen houden de mensen niet tegen om boodschappen te doen. Zo heeft de slager in Hoorn het tot haar blijdschap enorm druk. "Veel mensen gaan barbecueën. En boodschappen doen is nu ook echt een uitje omdat je eigenlijk niet naar buiten mag."