Bovenkarspel viert aankomende maandag toch kermis met 'Kermis Top 100'

Ze willen ervoor zorgen dat er in het paasweekend tóch een kermisgevoel heerst in Bovenkarspel. De kermis gaat evengoed door, maar dan van achter je beeldscherm. Het tienkoppige kermiscomité wisselt elkaar maandag acht uur lang af in een live-uitzending van de Kermis Top 100.

"Het geeft heel veel energie", aldus Adriaan de Wit en Joey Leeuwinga van het kermiscomité over hun nieuwe kermisplannen. "Je werkt vanaf oktober met elkaar ergens naartoe, dan is het leuk om er toch iets van te maken. Het viel twee weken geleden allemaal weg, toen hebben we direct een heel ander plan bedacht."

"Ons doel is om met heel Bovenkarspel kermis te vieren, jong en oud", aldus Adriaan. Vervolgens benadrukt Joey wel dat het niet de bedoeling is dat vriendengroepen alsnog massaal bij elkaar komen. "Gezinnen kunnen gezellig met elkaar in de tuin zitten. Maar je moet wel die anderhalve meter in acht houden. Het moet niet zo zijn dat wij mensen gaan optrommelen om bij elkaar te gaan zitten."

De Kermis Top 100 is een lijst van de favoriete kermisnummers van Bovenkarspelers. Tot en met zondag kan iedereen een top 10 met kermiskrakers insturen. Daarna worden de stemmen geteld en maandag zit het kermiscomité paraat voor de uitzending. In vol ornaat, want het kermisthema 'Braxit' - een combinatie van brak zijn en Brexit - geldt nog steeds. De studio wordt toepasselijk aangekleed, want 'er moet voldoende gekkigheid' te zien zijn.

Tussen de muziek door proberen ze het dorp via hun radioshow bij elkaar te brengen. Joey: "We gaan leuke anekdotes vertellen over de kermis en mensen bellen over de nummers die ze hebben ingestuurd. Ook gaan comitéleden Bovenkarspel in om mensen te verblijden met een taart of een andere prijs."

Bovenal willen ze met hun actie geld inzamelen voor de 'trots van Bovenkarspel': de Ceres molen. Afgelopen oudejaarsavond ging de molen in vlammen op. "We hadden nog gevraagd of ze de Engelse vlag in de molen wilden hangen, maar dat gaat nu niet lukken natuurlijk", vertelt Adriaan. "Ik heb de molenaar gesproken en gezegd dat wij bezig zijn met deze actie. Die was heel blij om dat te horen."

Live uitzending

Wil je ook 'te kermis' in Bovenkarspel? Maandag 13 april wordt de Kermis Top 100 live uitgezonden tussen 13:00 en 21:00 uur via de facebookpagina en het YouTube-kanaal van het kermiscomité. Een stem uitbrengen voor de Kermis Top 100 kan tot zondag 12.00 uur via deze link.