Angst voor drukte in natuurgebieden en tulpenvelden: 'Ga niet naar bollenstreek'

NOORD-HOLLAND - Stralend weer, een vrije dag en duizenden tulpen die in volle bloei staan, maken het voor veel mensen verleidelijk om naar de bollenvelden te komen. Veiligheidsregio's roepen mensen op om vooral thuis te blijven.

"Ook tijdens de paasdagen geldt de maatregel dat we anderhalve meter afstand houden en dat we met niet meer dan drie mensen bij elkaar op bezoek gaan", benadrukt burgemeester Astrid Nienhuis van de gemeente Heemstede.

Harde maatregelen tegen pleziervaart: blokkade in haven Volendam, sluizen en bruggen dicht

Ook watersporters worden gewezen op de coronamaatregelen. Volgens Rijkswaterstaat is het weliswaar niet verboden het water op te gaan, maar gelden de strenge regels ook op en langs het water. Mensen moeten afstand houden, ze mogen niet met een hele groep mensen op een boot zitten en niet met een heleboel bootjes bij elkaar komen.

Corona in Noord-Holland

