Gemeente Haarlemmermeer gooit populaire spottersplaats Schiphol dicht

SCHIPHOL - De gemeente Haarlemmermeer heeft de populaire spottersplaats bij de Polderbaan gesloten tot na het paasweekend. Ook het vier kilometer lange Polderbaanpad, het fietspad parallel aan de start- en landingsbaan, is dicht. Dat meldt politiemedewerker Roelof Kleine Deters van de Buiten Bewaking Schiphol (BBS) op Twitter.

Tot en met maandag, tweede paasdag, blijven de beide locaties dicht, met de mogelijkheid tot verlenging. Voor fans van de Boeing 747-400 van KLM is dat extra zuur: de maatschappij kondigde vandaag aan het toestel toch weer tijdelijk in te zetten voor medische vrachtvluchten. Die dienstregeling begint maandag, met als gevolg dat vliegtuigspotters het toestel moeten missen, mocht het van de Polderbaan opstijgen.

Een kleine twee weken geleden trad de gemeente ook al streng op toen honderden spotters naar Schiphol trokken om de laatste landing van een KLM-Boeing 747 te bekijken. Ondanks de oproep om niet te komen , kwamen er toch fans en spotters van het toestel die in sommige gevallen weggestuurd of beboet werden.

Boeing 747 tijdelijk terug in dienst bij KLM voor medische luchtbrug

