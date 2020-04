Harde maatregelen tegen pleziervaart: blokkade in haven Volendam, sluizen en bruggen dicht

NOORD-HOLLAND - Per direct worden er in de hele provincie strenge maatregelen genomen om de pleziervaart tegen te gaan. Op veel plekken wordt het varen ontmoedigd of zelfs helemaal onmogelijk gemaakt.

Drukte in Haarlem, afgelopen weekend | Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Tot nu toe was het regelmatig druk op het water. Vooral door het lekkere weer besloten veel mensen op hun bootje te stappen en een rondje te maken over de vele plassen, grachtjes of kanalen in onze provincie. Op advies van de veiligheidsregio's houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sluizen en bruggen tot nader orde gesloten. Dat geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen. De organisatie zegt maatregelen te nemen om het coronavirus in te dammen en toch ook de 'kritische processen' te garanderen. Beroepsvaart kan sluizen en bruggen wel passeren volgens de 'winterdienstregeling'. Deze regeling blijft ook na 16 april, de gebruikelijke startdatum van het vaarseizoen, van kracht. Grachten Sommige gemeentes gaan verder en nemen zelfstandig maatregelen om pleziervaart tegen te gaan. Zo worden de havens van Volendam en Edam afgesloten met twee vissersschepen. Hierdoor kan er niemand meer door. Ook geldt er opnieuw een vaarverbod voor alle grachten in Amsterdam. Wie toch gaat varen in het gebied riskeert volgens de gemeente een boete van 390 euro. In Haarlem geldt er geen vaarverbod, maar roept de gemeente wel op om niet te gaan varen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in verband met gezondheidsrisico’s wel besloten alle bruggen en sluizen op zon- en feestdagen te sluiten. Ziekte onder personeel Dezelfde maatregel wordt genomen door het waterschap Amstelland Gooi- en Vecht. Doordat er te veel ziekte is onder personeel, kunnen de sluizen en bruggen op zon- en feestdagen niet worden bediend. Varen op de Loosdrechtse Plassen lijkt vooralsnog toegestaan, maar de sluizen worden in het weekend in ieder geval niet bediend. Tekst gaat door onder de foto

Adobe Stock

Volgens het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de maatregelen nodig, omdat het niet altijd mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Vooral bij smalle bruggen en sluizen is dat een probleem. "Daarbij ontstaat risico op verspreiding van het coronavirus. Niet alleen tussen de opvarenden, die vaak dicht op elkaar in de sluis liggen, maar het risico geldt ook voor de wachtende fietsers en voetgangers bij bruggen en sluizen. En ook de sluis- en brugwachters lopen risico." Ook willen ze het buiten varen niet aanmoedigen, nu juist de oproep klinkt om binnen te blijven. "Dit bericht zal voor veel bezitters van bootjes een teleurstelling zijn, toch wordt er gerekend op begrip."