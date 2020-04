Drukte op het water door stralend weer: "Wees wijs, blijf thuis"

Arnoud Brouwer is eigenaar van jachthaven Stenhuis in Aalsmeer. Het is een van de grootste jachthavens met een directe verbinding naar de Ringvaart en de Westeinderplassen. "We moeten onze klanten aanraden om niet te gaan varen. Dat is heel gek om dat als jachthaveneigenaar te zeggen."

Een van de booteigenaren die vandaag zijn zeilboot van de winterstalling naar de zomerhaven gaat brengen hoopt dit voorjaar nog vaak het water op te kunnen. Wat als dat straks niet meer kan? "Dat zou heel jammer zijn. Je mag al niet veel meer en als dat ook niet meer kan, ja het zij zo, als dat wordt afgekondigd dan doen we er aan mee", vertelt hij. "Ik zag gister op het kanaal veel sloepjes varen met 6, 7 mensen er op, toen dacht ik 'jullie verpesten het eigenlijk voor iedereen'", vult hij aan.

Vaarverbod

Vandaag waren de grachten al gesloten voor de pleziervaart en als het te druk wordt op de Aalsmeerse wateren bestaat de kans dat ook hier een vaarverbod in zal gaan.

"Wees wijs en ga misschien een keertje doordeweeks als het rustig is", aldus Arnoud.