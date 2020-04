Grafiethal Tata Steel later in gebruik door coronacrisis

De oplevering van de grafiethal die Tata Steel heeft gebouwd op het terrein van slakverwerker Harsco Metals loopt vertraging op. De hal is klaar en zou in april in gebruik worden genomen. Door de coronacrisis wordt dat later.

Externe opleiders die Tata Steel-personeel zouden instrueren over het werk in de hal kunnen niet reizen als gevolg van de coronacrisis. Daardoor vindt de slakverwerking nog steeds plaats in de buitenlucht.

De bouw van de hal is onderdeel van een veelomvattend plan dat tot doel heeft milieu-overlast zoveel mogelijkj te beperken. Met name Wijk aan Zee heeft last van stofregens. Nu de verwerking van het zogeheten ROZA-slak straks binnen plaatsvindt, is de verwachting dat de stofoverlast voor een belangrijk deel verdwijnt.