Na beren is het nu tijd voor kunst voor het raam: "Hele wereld kan hier blij van worden"

AMSTELVEEN - Het succes van de berenjacht bracht kunstenaars Frederique Bruijnen en Astrid Stoffels op een idee: wat als we allemaal een schilderij of standbeeld voor ons raam zetten? Zo kan iedereen genieten, nu musea en galeries dicht zijn.

"Maar we krijgen ook reacties uit België, Frankrijk en Spanje", zegt Frederique. "En een vriendin uit Argentinië is het ook volop aan het delen, dus daar zitten ook al kunstenaars die meedoen. De hele wereld kan hier blij van worden."

Het initiatief kan rekenen belangstelling: In de Amstelveense wijk Randwijck zijn al veel schilderijen en tekeningen te zien en ook buiten de stad is het idee een succes. Op de Facebook-pagina Kunst Voor Je Raam zijn al 300 foto’s binnengekomen vanuit heel Nederland.

Je hoeft zelf geen kunstenaar te zijn om mee te mogen doen. "Juist niet!”, zegt Frederique tegen mediapartner RTV Amstelveen . "We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Elke kunstliefhebber die nog een schilderijtje heeft hangen kan die gewoon voor het raam plaatsen. En als je daarna een foto deelt op social media kunnen zoveel mogelijk mensen van het kunstwerk genieten."

