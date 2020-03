Corona-berenjacht biedt kindertroost op Marken

MARKEN - Wie in het dorp door de straatjes dwaalt kan het bijna niet ontgaan, achter veel ramen zitten eigenwijze speelgoed beren naar buiten te kijken. Is het toeval of een oud gebruik. Of misschien zijn de beren door bijgelovigen geplaatst om het coronavirus buiten te houden. Een kort onderzoek brengt een verklaring: het is een actie voor de kinderen. Als afleiding van alle corona-ellende kunnen ze in het dorp op berenjacht.