Met de kids op berenjacht in de buurt: "Komen ze toch even buiten"

AMSTELVEEN - In heel Nederland speuren kinderen koortsachtig naar beren. Ook in Amstelveen wordt er massaal gehoor gegeven aan de oproep om beren achter het raam te plaatsen. Voor de kinderen is het een aangename afwisseling en een goede reden om even naar buiten te gaan.

Gezinnen die noodgedwongen thuis zijn komen te zitten willen er toch op uit met hun kinderen. De scholen zijn dicht, zwembaden zijn gesloten en samen spelen met kinderen in de buurt wordt niet altijd aangeraden. Even een uurtje op berenjacht in de buurt doorbreekt de sleur en voorkomt dat de muren op je afkomen.

Olivier en Thijmen Jongerius staan te springen om in korte tijd zoveel mogelijk beren te vinden. Daar hoeven ze niet veel moeite voor te doen, want bijna elk huis heeft er wel één of meer in het kozijn staan. Op een tekenformulier kunnen ze het aantal gevangen beren inkleuren. Een volle kaart levert ze een medaille op.

De medaille moet alleen nog wel even uitgeprint worden door vader Rutger. Ook voor hem zijn de beren een uitkomst. "Met deze jonge jongens wil je toch even een frisse neus halen en in beweging blijven, dus een ommetje langs de beren is een uitkomst", vertelt hij tijdens een kleine pauze.

De berenjacht is in Belgie en Australie al langer een fenomeen. Femke van Dis besloot om óók Amstelveen op de kaart te zetten en richtte de facebookgroep Berenjacht Amstelveen op. Op een speciale kaart in Google Maps zijn inmiddels ruim duizend aangemelde raam-beren te vinden. "Maar niet alle beren worden aangemeld, dus in werkelijkheid kan het aantal beren veel hoger liggen", vertelt ze tegen NH Nieuws.