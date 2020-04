"Coronacrisis valt niet uit te leggen aan mensen met een verstandelijke beperking"

TUITJENHORN - Voor menigeen is de huidige situatie rondom de coronacrisis al moeilijk te bevatten, maar dit is voor mensen met een verstandelijke beperking nog veel lastiger. De inwoners van gehandicapteninstelling Midgard in Tuitjenhorn is daarom maar niets verteld. "We hebben gewoon gezegd dat pappa en mamma even niet meer komen. Ze hebben de verstandelijke vermogens van een kind van twee, dit valt niet uit te leggen."

Woonbegeleider Kevin Vanblarcum van Midgard is er duidelijk over: je kunt de gehandicapte bewoners maar beter niets zeggen. "Ze zijn tussen de 18 en 60 jaar oud, maar hebben allemaal een ontwikkelingsleeftijd van rond de twee, drie jaar. Die kun je niet uitleggen waarom pappa en mamma even niet meer mogen komen. Of waarom ze niet mee mogen naar de supermarkt. Wat moet je zeggen? Ze zouden niet begrijpen wat een virus is." Wel merkt hij dat de situatie impact heeft op ze. Zo reageren ze feller op elkaar, vertelt hij. (tekst gaat verder onder de video):

Hoe het verder moet, weet Vanblarcum ook niet. "We proberen positief te blijven, het beste ervan te maken en er flexibel mee om te gaan. Maar het zal er niet gemakkelijker op worden. Het zou kunnen dat de bewoners nog feller op elkaar gaan reageren, dat er misschien wat meer escalaties ontstaan. Zowel tussen de bewoners als naar de begeleiders toe." Om dit te voorkomen, probeert het personeel alles zoveel mogelijk hetzelfde te houden. "Je moet voorspelbaar blijven. Bijvoorbeeld in de begeleiding en de activiteiten die je met ze doet. Je moet ze in deze situatie structuur aanbrengen waarin ze goed kunnen aarden."