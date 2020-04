Neeft na vertrek bij HV Volendam: “Blij dat ik dit heb mogen doen”

De trainer nam begin februari het stokje over van Ruud van den Broeck. “Ik heb geprobeerd de meiden het plezier in het spelletje weer terug te geven. Ze kunnen gerust wel handballen.” Voordat de coronacrisis de Nederlandse samenleving platlegde, waren de Volendammers goed op koers om zich te handhaven in de eredivisie. In de beker werd de halve finale gehaald. “De loting daarvoor was nog niet geweest, maar het zag er allemaal goed uit.” De handbalbond heeft de competitie nu gestaakt en besloten dat geen club kampioen wordt of degradeert.

Voor de Assendelver was dit zijn eerste ervaring op het hoogste niveau van het vrouwenhandbal. “Ik ben zeven jaar trainer geweest bij de club aan de jongenskant. Vrouwenhandbal is wat anders dan herenhandbal. Het is mooi om te zien dat ze er echt voor gaan als ze een doel voor ogen hebben." De afgelopen dagen nam hij afscheid via de telefoon van zijn speelsters. “Ze vonden het allemaal jammer.”

Clubman

Algemeen manager Joost Ooms van HV Volendam laat weten dat het vertrek van Neeft niets te maken heeft met de trainer zelf. “Mark is een echte clubman en hij heeft fantastisch werk gedaan. Dit is simpelweg een keuze die we moeten nemen als club.” Neeft zit momenteel in de eindfase van gesprekken over een andere trainersklus.