HV Volendam kiest voor andere trainer vrouwenteam, interim vertrekt

Aanvoerder Jacky Ferwerda zegt in een reactie op de clubsite dat Neeft voor een positief gevoel zorgde in de groep. "Daarnaast is hij ook een heel fijne man om mee te werken. Voor hem is het natuurlijk jammer dat hij niet met ons door kan gaan, maar we gaan er vanuit dat er een mooie uitdaging op zijn pad zal komen.”

"Het is jammer, maar ik heb er in ieder geval veel plezier in gehad"

Neeft: “Ik heb altijd veel interesse in het vrouwenhandbal gehad, maar had er nog niet in gewerkt. Wat ik ook verwachtte is uitgekomen; dit past ook goed bij mij. Het is jammer dat de club besluit een andere weg in te slaan, maar ik heb er in ieder geval veel plezier in gehad.”