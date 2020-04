Mogelijk compensatie voor seizoenskaarthouders Ajax als eredivisie stopt

"Ajax begrijpt dat het definitief stoppen van de eredivisie natuurlijk niet het uitgangspunt is waar seizoenkaarthouders voor hebben betaald", staat in de email. "Er zal in overleg met de overige clubs worden bekeken of en hoe supporters tegemoet gekomen kunnen worden, terwijl het ook van belang is om te zorgen dat de eredivisie overleeft en ook Ajax zelf gezond blijft."

Roep om beëindigen eredivisie

Als het seizoen nog wordt hervat, dan speelt de club nog tegen FC Twente, PEC Zwolle, Vitesse en VVV-Venlo in de Johan Cruijff ArenA. Ajax riep de KNVB woensdagavond bij monde van Marc Overmars op de eredivisie niet meer te hervatten wegens de uitbraak van het coronavirus. De koploper van de eredivisie kreeg bijval van PSV en AZ. Ook PEC Zwolle, RKC Waalwijk en Fortuna Sittard willen dat het seizoen definitief wordt beëindigd.

Tekst loopt door onder de foto