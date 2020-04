Van Gaal pleit voor uitspelen competitie en stoort zich aan Ajax

ROTTERDAM - Voormalig bondscoach Louis van Gaal vindt hervatting van het voetbal momenteel "totaal niet belangrijk." In het AD pleit de 68-jarige coach er desondanks voor om de huidige competitie uit te spelen. "Als vaststaat dat het coronavirus is verslagen, moet je eerst de huidige competitie uitspelen", zegt hij. "Sport is er om een winnaar aan te wijzen, op het veld."

Van Gaal hekelt de discussie over het uitspelen van de eredivisie. "Ik vind het ook schandalig hoe het gezondheidsvraagstuk in de discussie over 'uitspelen of stoppen' wordt ingezet", zegt hij. "Terwijl ook de regering al wekenlang de experts volgt, gaan wat voetbalclubs ineens zeggen dat het allemaal niet kan, Ajax voorop."

Eigen gewin

Volgens de oud-trainer van Ajax en AZ hebben de clubs die zeggen niet meer te willen spelen daar allemaal een reden voor. "Wie willen niet uitspelen? Ga maar kijken, clubs die nu in de stand op een Europese plek staan, Feyenoord uitgezonderd, en clubs in de degradatiezone. De coronacrisis gebruiken voor eigen gewin en het dan brengen als een statement voor de volksgezondheid, ik ben een jongen die daar niet tegen kan."

Uitspelen in juni of juli

Ook bij NH Radio Sportcafé was het wel of niet uitspelen van de competitie onderwerp van gesprek. Journalist Frits Barend: "Als de RIVM zegt dat er een kans bestaat dat er in juni weer gevoetbald kan worden, dan vind ik dat de KNVB een verstandig besluit neemt om te wachten. Stel dat er tien procent kans is, dan moet je dat aangrijpen. Dan krijgen we een zomercompetitie, dat is hartstikke leuk. Dan ga je in plaats van op vakantie naar Mallorca met je kinderen naar het voetbal."

Van Gaal ziet de ruimte in de speelkalender die is ontstaan door het verzetten van het Europees kampioenschap van 2020. "Als de UEFA en FIFA bereid zijn regels aan te passen en ruimte te bieden, nou: aan de slag dan."