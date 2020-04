Samenscholingsverbod in Purmerend massaal genegeerd: veiligheidsregio sluit hotspots

Met een stralend weekend in het vooruitzicht heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland drie plekken in de gemeente Purmerend tot verboden terrein verklaard. Het gaat om de skatebaan in het Leeghwaterpark, de fitnesstoestellen en -rekken in park De Uitvlugt en het calisthenics-park langs het Weidelandpad, bij de speelplaats achter de Houtbaai.