Gemeenten Purmerend en Beemster openen kliklijn voor groepsvorming op straat

Voor iedereen op straat geldt de regel om anderhalve meter afstand te houden van anderen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Afgelopen maandag zijn de regels verscherpt en aangevuld.

Een van de extra maatregelen houdt in dat burgemeesters gebieden kunnen aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van drie of meer personen die geen afstand houden, kan gehandhaafd worden. De boete die op groepsvorming staat kan oplopen tot vierhonderd euro. Personen in een huishouden, zoals gezinnen en kinderen zijn uitgezonderd.

Als inwoners van Purmerend of Beemster een melding maken komt deze rechtstreeks binnen bij medewerkers van de Handhaving. Naast groepsvorming kunnen ook andre overtredingen van de maatregelen gemeld worden.