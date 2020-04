AZ wil eredivisie niet meer hervatten

ALKMAAR - Ook AZ en PSV hebben de KNVB en de Eredivisie CV mondeling geadviseerd om de eredivisie per direct vanwege het coronavirus te beëindigen.

"Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. "Maar wij vinden de huidige coronasituatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is."

"Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen", benadrukt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

Ajax verklaarde een dag eerder al de competitie niet meer te willen uitspelen. De kampioen uit Amsterdam voert de eredivisie aan, met een beter doelsaldo dan AZ. Nummer vier PSV volgt op zeven punten en heeft ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld dan beide clubs uit Noord-Holland.

Eerder verklaarden PEC Zwolle en Fortuna Sittard al dat ze het seizoen niet meer willen hervatten. RKC Waalwijk ziet het eveneens niet meer zitten om na 30 juni nog te voetballen, omdat het dan zes spelers moet missen die in juli niet meer onder contract staan. Het is nog niet bekend of nog meer eredivisieclubs hetzelfde standpunt hebben.

De KNVB is voorlopig solidair met de UEFA, die alles in het werk stelt om de competitie voor 3 augustus te beëindigen. De KNVB benadrukt wel dat het alleen het seizoen in het betaalde voetbal nog wil hervatten als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat adviseert.

De KNVB heeft alle clubs uit de eredivisie uitgenodigd voor een videoconferentie die komende dinsdag moet plaatsvinden. De bond wil de verenigingen uit het betaalde voetbal bijpraten over de gevolgen van de twee scenario's die nu nog voor de rest van het seizoen op tafel liggen.

De nationale bond hoopt nog steeds dat de eredivisie en eerste divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld. Het doemscenario is dat het seizoen al is afgelopen. Dat zal de meeste financiële gevolgen hebben.

Mogelijk vertelt de KNVB dan ook hoe de Europese tickets worden verdeeld als de eredivisie niet wordt uitgespeeld. Een van de scenario's is dan dat Ajax als koploper waarschijnlijk de Champions League ingaat en nummer twee AZ aan de voorronden van de koningsklasse van het clubvoetbal mag deelnemen.

Het zou heel goed kunnen dat er dan geen club degradeert. De eredivisie wordt dan mogelijk uitgebreid met SC Cambuur en De Graafschap, de huidige nummers een en twee van de eerste divisie.