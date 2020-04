Politie Purmerend verrast jarige Ollie (6) vanwege niet doorgaan kinderfeestje

PURMEREND - Ollie uit Purmerend werd vandaag zes jaar oud, maar kon vanwege corona geen kinderpartijtje geven. Om de jarige job toch in het zonnetje te zetten, kwamen agenten hem verrassen. Ollie is namelijk helemaal idolaat van de politie.

De tante van Ollie had contact opgenomen met de politie in Purmerend of ze iets konden betekenen voor haar neefje. Agenten vonden het een super leuk idee en wilde graag mee doen aan de verrassing.





Ollie schrok eerst een beetje van alle mensen en de agenten en werd verlegen. Maar na een paar minuten draaide hij helemaal bij. Van de politie kreeg de jarige een mooie ballon en een tas met kleine cadeautjes.