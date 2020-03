Geen verjaardagsfeestje voor de 11-jarige Lucas: ''Het brak ons hart''

ALKMAAR - Terwijl heel Nederland plat ligt, is het een drukte van jewelste bij de familie Lens uit Heerhugowaard. Lieve kaartjes en grote dozen met ballonnen voor de verjaardag van de ernstig zieke Lucas Lens stromen binnen. De moeder van het gezin plaatste een oproep op haar Twitteraccount om kaartjes te sturen aan haar zoontje voor zijn verjaardag die door het coronavirus niet door kan gaan.

''Wij hadden nooit gedacht dat het zo'n groot succes zou worden. Wij zijn helemaal geen Twitteraars. Ik had ook maar vijftig volgers'', zegt de Heerhugowaardse Sanna Lens-Van Onselder. Het bericht is inmiddels ruim 1700 keer geretweet en in diverse Facebookgroepen geplaatst. "We waren net even snel boodschapjes aan het doen en mensen op straat zeiden tegen Lucas: Ik zag je in de krant en ik ben nu een kaart voor je aan het kopen."

Quote "Hij was al dagen met zijn verjaardag bezig en toen moesten wij vertellen dat het niet door kon gaan. Dat brak ons hart" Sanna Lens-van Onselder, moeder Lucas

Ziekte Lucas heeft een aanlegfout in zijn hersenen. Dit leidt tot epilepsie, autisme, maagdarmproblemen en een verstandelijke handicap. "Lucas heeft weinig energie en is een heel kwetsbaar ventje." Omdat Lucas zo kwetsbaar en ziek is, wordt hij de komende dagen thuis gehouden en mag hij niet in direct contact met mensen komen. Daarom kan zijn eerste echte verjaardagsfeestje niet doorgaan. "Hij was er al dagen mee bezig en had er zo erg naar uitgekeken. Ook mocht hij dit jaar voor het eerst een partijtje geven voor wat vriendjes en vriendinnetjes en toen moesten wij als ouders vertellen dat het niet door kon gaan. Dat brak ons hart."

Quote "Hij kijkt permanent met een blik van: wat gebeurt er allemaal" Sanna Lens-van onselder, moeder Lucas

De lieve berichtjes en de vele pakketjes doen Sanna daarom enorm goed. Ze vertelt dat ze altijd het idee heeft gehad er alleen voor te staan met haar gezin. Om hulp hebben zij eerder nooit gevraagd. "Het is zo bijzonder dat als je dat dan wel een keer doet, mensen ook direct in actie komen. Dat is toch geweldig!", zegt Sanna ontroerd. Zelf krijgt Lucas weinig van de actie mee. "We proberen het hem uit te leggen, maar hij snapt er weinig van. Hij kijkt permanent met een blik van: wat gebeurt er allemaal." Wil jij Lucas ook een mooie dag bezorgen? Het kaartje kan gestuurd worden naar Lucas Lens, Tuin van Freyr 32, 1705 SW Heerhugowaard.