Kinderopvang in Heiloo ook 's nachts beschikbaar voor ouders met cruciale beroepen

Met name van ouders die in de zorg werken wordt veel gevraagd. Door onregelmatige uren en nachtdiensten komen ze in de knoop met de kinderopvang. "We horen van zorginstellingen en ziekenhuizen dat ze verwachten dat de nachtopvang heel hard nodig zal zijn de komende tijd", vertelt Esther Zijl, bestuurder van kinderopvangorganisatie Forte.

Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.