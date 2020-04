Zaans hotel biedt daklozen onderdak: "We moeten gezamenlijk door deze moeilijke tijd heenkomen"

ZAANSTAD -"Natuurlijk is het een beetje anders dan normaal, maar we vonden het vanzelfsprekend om gehoor te geven aan de oproep van de gemeente", zegt manager Mark Lankveld van het Zaan Inn hotel. Sindskort biedt zijn hotel onderdak aan 15 daklozen. Ze hebben allemaal een eigen kamer en per week wordt bekeken hoe lang ze mogen blijven.

Op de vraag hoe hij dat "anders dan normaal" dan zou omschrijven zegt Mark met een schaterlach: "We hoeven ze in ieder geval niet te vertellen wat er in de buurt te doen is, dat weten ze beter dan wij." De gemeente betaalt voor de dakloze gasten een gereduceerd tarief. "In verband met de crisis staat natuurlijk een deel van de kamers leeg, maar onze kosten gaan wel door, maar we vinden het belangrijk ons steentje bij te dragen" zegt Lankveld.

Natje en droogje

Zolang de gasten in het hotel verblijven krijgen ze een ontbijt en avondeten, de lunch moeten ze zelf verzorgen. Het is overigens niet de bedoeling dat de daklozen de hele dag in het hotel blijven. Net als reguliere hotelgasten gaan ze overdag naar buiten.

Er kan nog meer bij

Op dit moment vangt het hotel 15 daklozen op maar er is eventueel ruimte voor meer gasten. "Maar" zegt Mark Lankveld "zo groot is de doelgroep in Zaanstad nou ook weer niet en het is natuurlijk niet verplicht. Sommige daklozen kiezen ervoor om buiten te blijven zolang er geen totale lockdown is."