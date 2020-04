Gooise campings in onzekerheid: moeten ze nu dicht of niet?

BUSSUM - Gooise campings weten het niet: moeten ze hun deuren nu sluiten vanwege het coronavirus of niet? Echte heldere maatregelen voor campings zijn er nog niet, maar de campings die nog open zijn of van plan zijn open te gaan, zien de bui al hangen. "We verwachten eigenlijk elk moment een telefoontje."

Zeker twee Gooise campings hebben zelf al hun park afgesloten. Zo laat kampeerterrein Huizen weten geen gasten meer te ontvangen, ook de gaycamping in Loosdrecht is dicht. "Zonder de mogelijkheid om er samen een leuke tijd van te maken, heeft de camping geen zin. We hopen in juni weer open te gaan", schrijft de camping op haar website.

De Hilversumse camping Zonnehoek is nog wel open, al is het een stuk minder druk dan normaal. "Er staan wel wat mensen, maar het stelt weinig voor", vertelt een medewerker. "We zijn nog wel open, maar eigenlijk verwacht ik elk moment het telefoontje dat het niet meer mag. Dat zal vandaag of morgen wel komen. De maatregelen die nu gelden maken het er niet duidelijker op. Ze zeggen dat campings wel open mogen, maar dat gezamenlijke toilet- en doucheruimtes dicht moeten. En dan roepen ze ook nog eens op om niet op vakantie te gaan. Dan is er eigenlijk geen beginnen aan voor ons."

Afwachten

De Bussumse camping Fransche Kamp zou zo'n beetje nu de eerste gasten verwelkomen, maar vandaag is de slagboom van het campingterrein dicht. Er kan niet worden begonnen met de opbouw. "Het is dus niet toegestaan kampeermiddelen naar de kampeerplek te vervoeren en neer te zetten", schrijft de camping op haar Facebook-pagina.

Hoewel de grote camping, met meerdere gebouwtjes om naar het toilet te gaan of te douchen, haar gasten goed zou kunnen spreiden is het maar de vraag of de camping echt open mag blijven. De camping laat weten nog te onderzoek wat er allemaal wel en niet mogelijk is.