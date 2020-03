Ondernemers bezorgd na verlenging coronamaatregelen: "Slapeloze nachten"

"Het was de afgelopen tijd al enorm lastig. Eerst een absurd rustige winter en dan missen we ook nog de drukste seizoenen", vertelt mede-oprichter Toon Maassen. "Het is echt afwachten hoeveel maanden we het gaan volhouden tot de rekening op nul staat."

Slapeloze nachten

Tot nu toe kreeg het café nog hulp: de verkoop van waardebonnen leverde in totaal zo'n 4850 euro op. Maar naar schatting is er minimaal 10.000 euro nodig. "We hebben er slapeloze nachten van", aldus Maassen. "Je hoort het van allerlei ondernemers om je heen."

Wat het voor De Ceuvel extra lastig maakt, denkt Maassen, is dat het een tijdelijke horecaonderneming betreft. "We moeten alle investeringen in een nóg kortere tijd terugverdienen."