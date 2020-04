Sprookjeswonderland doet beroep op regeling voor behoud personeel

ENKHUIZEN - Voor medewerkers van Sprookjeswonderland wordt een beroep gedaan op de regeling, waardoor een deel van de personeelskosten wordt vergoed. Hoe de toekomst er verder uit ziet voor het attractiepark is onduidelijk: "Dat hangt er ook vanaf hoe lang dit nog duurt", aldus directeur Mathijs de Vries.



Sprookjeswonderland

Sprookjeswonderland dat in de winterperiode altijd gesloten is, zou op 10 april weer open gaan. Maar dat is dus niet mogelijk. "Net als veel andere sectoren ligt het bij ons helemaal stil nu. We hebben al die tijd gewoon doorgewerkt om op 10 april op te gaan. We gaan nu kijken hoe dat de komende tijd verder moet. Natuurlijk is er nog wel gewoon werk te doen. Zo hebben we dieren en ook veel planten die onderhouden moeten worden", aldus De Vries.

Quote Ik ga er vanuit dat we tot 1 juni dicht blijven mathijs de vries, directeur sprookjeswonderland

Door de nieuwe kabinetsmaatregelen moeten ze in ieder geval tot en met 28 april gesloten blijven, en waarschijnlijk ook de hele meivakantie die tot en met 3 mei duurt. "Ik ga er zelf vanuit dat de maatregelen nog wel tot 1 juni blijven gelden. Want ook al komen dingen na 28 april op gang, dan kan ik me voorstellen dat wij niet de hoogste prioriteit hebben." Het dichtblijven van het attractiepark is een flinke financiële aderlating, al is het voor de directeur onduidelijk hoe groot de impact uiteindelijk zal zijn. "We hebben nu totaal geen inkomsten. Hoe het verder zal gaan hangt natuurlijk ook af van hoe lang het allemaal gaat duren. Daar valt voor niemand wat over te zeggen." Regeling voor personeelskosten Ondertussen worden er wel kosten worden gemaakt, dus kijkt De Vries ook naar de compensatieregelingen die er zijn. "Eenmalig 4.000 euro is een sympathieke regeling, maar dat zijn bij ons nog niet eens de kosten voor één dag. Wel gaan we gebruik maken van de regeling voor personeelskosten."