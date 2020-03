Kroegbaas Nick uit Hoorn niet verrast over nieuwe maatregelen kabinet

HOORN - Premier Rutte maakte vanavond tijdens een persconferentie bekend dat horecagelegenheden minimaal gesloten moeten blijven tot 28 april. Daarmee verlengt het kabinet de al eerder afgekondigde maatregelen. Voor de Hoornse kroegbaas Nick Dekker kwam het dan ook niet als een verrassing.

NH Nieuws

"We waren zelf ook al uitgegaan van een nieuwe datum. We werken er eigenlijk al zachtjes naar toe dat het minimaal nog vier weken gaat duren", aldus Dekker, eigenaar van het café JP Coen in Hoorn.

De café eigenaar verwacht niet dat hij vanaf 28 april weer zijn deuren mag openen voor publiek. "Volgens mij was de premier heel duidelijk dat we ons niet blind moeten staren op die datum. Horeca, net zo goed als alle andere beroepen die zijn genoemd in de persconferentie, hebben te maken met enorm veel direct contact. Ik zie het daarom niet gebeuren dat het vanaf dat moment (28 april red.) weer heel snel vrij zal worden gegeven", is Dekker realistisch.

Geen paniek Op dit moment is Dekker nog niet in paniek. "Het zit in mijn persoon om rustig te blijven, omdat dat de beste manier is om naar ratio keuzes te blijven maken." Hoe treurig de situatie dan ook mag zijn, Dekker probeert er het beste van te maken. "Er zijn genoeg klusjes die zijn blijven liggen in de loop der maanden, dan wel jaren. Die pakken we nu met z'n allen aan en dat geeft mij dan wel weer een goed gevoel", aldus een optimistische Dekker.