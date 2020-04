Goedbedoeld Bussums steuntje in de rug snel afgelopen: plots staan er agenten op de stoep

BUSSUM - Als goedbedoeld steuntje in de rug bedacht Bussumer Jeroen Janssen om met de buurt elke week een foodtruck uit te nodigen. Dit keer was het de beurt aan een Surinaamse foodtruck en een ijscoboer. Maar het feestje bleek van korte duur: handhavers en politie kwamen langs en verboden de actie.

Bij ijscoboer Dorien Galet komt dit hard aan. "Ik vind het echt vreselijk. Je probeert geld te verdienen, want je krijgt niets van de instanties. Het is gewoon kut", zegt ze geëmotioneerd.

Volgens hen mag dit niet vanwege de noodverordening die nu geldt. Dat zorgt voor veel onbegrip in de buurt, maar ook bij de ondernemers. "De prioriteiten zijn weer duidelijk. Er zijn belangrijkere dingen dan een onschuldig initiatief om zeep helpen lijkt me, maar blijkbaar zien ze dat anders", vertelt Janssen.

"Ik denk dat als we het op privéterrein doen, het geen probleem is"

Buurtinitiatief

Janssen startte dit initiatief toen hij een oproepje zag van een foodtruck die nu al haar opdrachten kwijt is en geen werk meer heeft de komende tijd. "Toen dacht ik waarom laten we haar niet langskomen in de buurt." Zo gezegd zo gedaan en toen besloot hij om elke dinsdag een foodtruck te laten langskomen.

Het werkt heel simpel. "Mensen in de buurtapp kunnen bij ons bestellen en dan maken wij een afhaalschema. Elke tien minuten wordt er een maaltijd afgehaald. Dat zorgt ervoor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd bij elkaar staan", zo legt hij uit. "En het is ook heel goed voor de buurt. Iedereen ziet elkaar weer even, want mensen voelen zich toch een beetje opgesloten. Het is gezellig ondanks de afstand, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem."

Moeilijke tijd

Het is een moeilijke tijd voor de foodtruckondernemers. Ze hebben al hun opdrachten in rook zien opgaan. "We zitten werkloos thuis. En ik heb toch een pand met een professionele keuken waar de huur gewoon doorgaat, dus zo'n initiatief als dit helpt erg", vertelt Sheila Passage, die een Surinaamse foodtruck heeft en vandaag in de Bussumse wijk staat. Ook voor de ijscoboer zijn het donkere tijden. "Ik krijg geen hulp van de overheid, dus dit is echt top. Kan ik weer boodschappen van betalen", vertelt Dorien Galet.

Maar er lijkt een einde te komen aan het buurtinitiatief. "We moeten nu gaan nadenken hoe nu verder. Volgende week zou een Japanse foodtruck langskomen. Ik denk dat als we het op privéterrein doen, het geen probleem is", zo besluit Janssen.