Bussumse kinderen starten tulpenhandeltje: "We willen mensen blij maken"

BUSSUM - De 11-jarige Tim Bood en zijn 9-jarige zusje Lotte uit Bussum vervelen zich best een beetje. Maar ze zijn ondernemers in de dop. Dus toen hun moeder voor zichzelf tulpen bestelde bij de kweker, zagen de kinderen er gelijk een handeltje in. En met succes: ze hebben al 1.400 tulpen verkocht.

Ze kwamen op het idee door hun moeder. Zij zag dat een kweker met heel veel tulpen zat die eigenlijk naar het buitenland zouden gaan, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. En om hem te helpen bestelde ze er 200. "Toen dacht ik: kunnen we er niet ook andere mensen blij mee maken?", vertelt Tim. "Toen hadden we van die tulpen bosjes gemaakt en binnen 10 minuten alles verkocht, dus hebben we meer gekocht."

De broer en zus pakken de tulpen, tellen zacht tot twintig, doen er een elastiekje omheen en klaar is weer een bos. De achtertuin is omgetoverd tot een waar productiebedrijf.

En niet een klein beetje meer, ze hebben er gelijk 1.400 tulpen bij gekocht. Maar ook dat raakten ze razendsnel

kwijt. Dus fietsen Tim en Lotte heel wat kilometers door Bussum en Naarden om alles hoogstpersoonlijk af te geven. "Iederen zit nu binnen natuurlijk, dus het is vooral bedoeld voor mensen om hun huis een beetje fleurig te maken", zo legt hij uit. En zo blijven de kinderen ook een beetje in beweging, want hun sport ligt nu ook stil.

Afstand

En ze hebben een hele procedure bedacht om afstand te bewaren. "We bellen aan en dan gaan we op afstand staan. Dan vragen we of we de tulpen zullen aangeven of neerleggen. En we dragen handschoentjes en uiteraard houden we anderhalve meter afstand. Zo vermijden we contact", vertellen de broer en zus.